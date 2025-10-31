Долги, антидепрессанты и продажа квартир: как живут популярные иноагенты за границей

В последние годы образ иноагента стал гораздо более узнаваемым Фото: Илья Московец © URA.RU

Для большинства россиян образ иноагента неразрывно связан с предательством и работой на другие страны. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании центра подчеркивается, что в последние годы проблематика закона об иноагентах стала россиянам привычнее.

Поддержка закона выросла во всех возрастных группах с 54% в 2022 году до 65% в 2025-м, доля противников маркировки «иноагент» сократилась в полтора раза. Также, по данным ВЦИОМ, в последние годы образ иноагента стал гораздо более узнаваемым. Восприятие этого статуса сосредоточено не на организациях, а на знаменитостях, что говорит о медиатизации термина. Как сегодня живут звезды-иноагенты за границей — в материале URA.RU.

Моргенштерн*: от миллионных гонораров до торговли мерчем

Рэпер ликвидировал свое ИП в РФ Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Алишер Моргенштерн (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) был одной из самых скандальных звезд отечественного шоу-бизнеса. Он исполнял нецензурные песни, покрыл лицо провокационными татуировками и всеми возможными способами эпатировал публику. Поначалу это приносило плоды. Исполнитель любил хвастать, что только за прослушивание его композиций на отечественном стриминге ему ежемесячно начисляли на счет порядка пяти миллионов рублей.

Теперь же скандальный артист настолько погрузился в нищету, что начал торговать футболками, худи и пластинками. При этом ни того, ни другого, ни третьего, скорее всего, в реальности пока не существует. Дело в том, что срок доставки товаров указан как 2,5 месяца. Вероятно, это связано с тем, что блогер решил собрать с подписчиков деньги и уже на этот капитал запустить производство.

Рэпер ликвидировал свое индивидуальное предпринимательство в РФ. В отношении Моргенштерна ФНС инициировала розыскные мероприятия, в связи с наличием у него непогашенной задолженности перед бюджетом. Сумма долга артиста составляет 683 тысячи рублей. Несмотря на закрытие бизнеса, артист по-прежнему является владельцем элитной недвижимости в Московской области. В январе 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела на имущество исполнителя был наложен арест на общую сумму, превышающую 200 миллионов рублей.

Группа БИ-2: антидепрессанты и проедание капитала

После отъезда из России музыкант сидит на антидепрессантах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Не лучше обстоят дела и у группы БИ-2, которая также покинула Россию из-за начала СВО на Украине. Теперь участники музыкального коллектива «проедают» ранее заработанные богатства и едва сводят концы с концами. Более того, Лева из БИ-2, он же Егор Бортник (признан в РФ иноагентом), после отъезда из России сидит на антидепрессантах, а его коллега по группе употребляет наркотические вещества. Эти факты вскрылись в ходе пранка, который устроили Вован и Лексус.

Группа столкнулась с серьезными проблемами при попытках гастролировать. Арест музыкантов в Таиланде в начале 2024 года стал показательным примером того, как изменилось отношение к российским артистам с подобным статусом за рубежом.

Татьяна Лазарева**: жизнь в постоянном страхе

В настоящий момент Лазарева** прописалась в Испании Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Также тяжелая судьба постигла Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в перечень экстремистов и террористов), которая умудрилась получить не только статус иноагента, но и была признана в России террористкой и экстремисткой. Сейчас она живет в постоянном страхе, что одна из стран, через которые она путешествует, может выдать ее России.

В настоящий момент Лазарева прописалась в Испании. Телеведущая постоянно опасается экстрадиции и вынуждена тщательно планировать свои передвижения. Статус террориста и экстремиста существенно ограничивает ее возможности для работы и путешествий.

Лазарева на протяжении более чем 12 месяцев избегает погашения штрафов на сумму 42,8 тысячи рублей. Задолженности назначены за нарушения законодательства об иноагентах. 7 октября телеведущая была заочно приговорена к семи годам лишения свободы.

Максим Галкин*: отмененные концерты и потерянная аудитория

Пугачева совместно с Галкиным* стали владельцами виллы в Болгарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Туго приходится и мужу Аллы Пугачевой — Максиму Галкину (признан иностранным агентом на территории РФ). В начале 2025 года были отменены его концерты в Казахстане: в одном зале внезапно трубы прорвало, в другом случились проблемы с электричеством. Юморист видит в этом «руку Кремля» и считает, что российские власти якобы целенаправленно препятствуют его гастрольной деятельности. Он также не может ездить с концертами в Таиланд — боится это делать после ареста в этой стране группы Би-2.

В Арабских Эмиратах Галкину запретили выступать, поскольку в программе артиста нашли признаки разжигания межнациональной розни. Иноагент подал жалобу в Верховный суд России, но ведомство его заявление рассматривать не стало.

Сейчас семья юмориста живет в Израиле, по другой версии — на Кипре. Галкин продолжает гастролировать с концертами, миллионные гонорары шоумену приносят выступления на частных корпоративах. Однако артист, судя по всему, не сорит деньгами: в марте экс-ведущего передачи «Лучше всех!» заметили в эконом-классе самолета. Недавно стало известно, что Пугачева, совместно со своим супругом, стали владельцами виллы на территории Болгарии, стоимостью 530 тысяч евро, что эквивалентно 49 миллионам рублей.

Земфира*: от российских стадионов к европейским ресторанам

Земфира* продолжает предоставлять отчетность по своему ИП Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press

В реестр иноагентов певица попала в феврале 2023 года. Артистка не раз пыталась обжаловать отказ исключить ее из списка. Очередную жалобу Верховный суд отклонил в конце октября 2025 года.

Сейчас исполнительница песен «Ромашки», «Хочешь?», «Доказано» и других хитов живет во Франции и дает концерты в европейских городах. В своих соцсетях она рассказала, что Париж стал для нее домом, и выступлений теперь ей предлагают больше, чем в России. Тем не менее Земфира (признана иноагентом на территории РФ) не изменила себе и сохраняет высокую требовательность в организации своих шоу, зато снизила планку в выборе концертных площадок. Знаменитость соглашается петь и в ресторанах, правда, за более высокий гонорар.

Земфира продолжает предоставлять отчетность по своему ИП в налоговые органы и контролирует его юридический статус. 2 сентября в налоговые органы поступили данные о постановке на учет индивидуального предпринимателя в Соцфонде РФ.

Семен Слепаков*: вдвое меньшие гонорары

Солидную часть дохода Слепакову* приносило производство проектов и сериалов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Иностранным агентом юморист, сценарист и продюсер стал в апреле 2023 года. Дважды Слепаков (признан иноагентом на территории РФ) пытался оспорить решение, но инстанции его жалобу отклонили. Бывший участник КВН живет в Израиле, туда же Семен перевез и всех своих родных. Комик продолжает записывать ролики и выступать перед русскоязычной аудиторией, но гонорары за границей у него вдвое меньше того, что он получал в России.

Солидную часть дохода приносило производство проектов и сериалов. Этого за границей Слепаков также лишен. Отсутствие возможности работать с российскими телеканалами и продюсерскими центрами существенно ударило по его финансовому положению.

Зато судебное делопроизводство по взысканию задолженности с артиста прекращено. Причиной стало полное погашение финансовых обязательств, связанных с нарушением требований законодательства об иноагентах. Слепаков внес причитающуюся сумму в полном объеме. Ранее в отношении комика было вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Данила Поперечный*: продажа квартиры ради выживания

Поперечный* высказался о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Global Look Press

Свою «звездочку» известный комик и блогер получил 14 июня 2024 года. В сентябре Поперечный (признан иностранным агентом на территории РФ) решил оспорить этот статус, поскольку, по его словам, признание иноагентом накладывает на него существенные ограничения. Рекламу в его видеоблоге давали преимущественно российские компании, которые после получения им статуса иноагента прекратили сотрудничество.

Данила Поперечный вместе с супругой Полиной Чистяковой уехал в Лос-Анджелес. Артист продал свою квартиру в Петербурге. Вместе с этим шоумен не исключает возможности вернуться, ведь на родине остались близкие и друзья. Также Данила поделился, что ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к американскому быту. Комик высказался о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе и не рекомендовал переезд в этот город. По его словам, ежемесячные траты составляют порядка пяти тысяч долларов, при этом основные статьи расходов приходятся на медицинское страхование и продукты питания.

Супруга комика выражает обеспокоенность относительно системы здравоохранения в США. По ее словам, она испытывает опасения при мысли об обращении к американским медицинским специалистам, поскольку в этой стране отсутствует привычная для россиян система записи к терапевту.

Андрей Макаревич*: от Тель-Авива до США

В августе 2025 года стало известно, что Макаревич* переехал в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель рок-группы «Машина времени» был признан иностранным агентом в ноябре 2022 года. Музыкант сделал попытку оспорить решение, поскольку, по его словам, внесение в реестр унижает его достоинство и является дискриминацией. Но Замоскворецкий суд, где рассматривался иск, знаменитости отказал.

До недавнего времени Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) проживал в Тель-Авиве. Доходы артисту приносила гастрольная деятельность и бизнес по производству вина. В августе 2025 года стало известно, что фронтмен «Машины времени» переехал в США. О переезде в своем микроблоге сообщила супруга артиста Эйнат Кляйн. На израильтянке, которая моложе его на 30 лет, Макаревич женился в декабре 2019 года. 30 марта 2022 года у пары родился сын, мальчика назвали Эйтаном.

С момента начала СВО музыкант получил на территории России доходы в размере около пяти миллионов рублей. Кроме того, артист продолжает являться получателем пенсионных выплат в РФ, размер которых составляет около 90 тысяч рублей. Макаревич также получает дополнительные выплаты: 41 955 рублей в качестве компенсации за звание народного артиста РФ и 29 119 рублей за награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

