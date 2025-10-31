Путин затронул тему ОПК на совещании с Совбезом

Путин обсудил работу ОПК и безопасность на дорогах Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсудил обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса страны и дополнительные меры безопасности дорожного движения.

«У нас несколько вопросов. Один из них — это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса. А второй, более житейский <...> Речь идет о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», — заявил глава государства, открывая совещание. Трансляцию совещания вела пресс-служба Кремля в своем telegram-канале.

С профильным докладом по вопросу безопасности на дорогах выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В совещании также приняли участие постоянные члены Совбеза, включая заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, министра обороны Андрея Белоусова, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя администрации президента Антона Вайно, председателя Госдумы Вячеслава Володина, главу МИД Сергея Лаврова. Там же присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

