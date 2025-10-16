Кто может стать новым замминистра обороны в России: что известно о жизни Василия Осьмакова

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков может занять должность замминистра обороны, сменив на этом посту генерала-полковника Александра Фомина. Об этом сообщили источники РБК. При этом круг его обязанностей пока окончательно не определен.
Василию Осьмакову 42 года. С 2004 года работает в структурах Минпромторга, пройдя путь от помощника министра до первого заместителя министра, которым стал в 2021 году. Подробнее об его жизни, карьерном пути и новом назначении — в материале URA.RU.
Детство и образование
Василий Осьмаков родился 8 июня 1983 года в Москве. Он получил фундаментальное образование в МГУ имени М.В. Ломоносова, где с отличием окончил факультет по специальности востоковед, африканист и переводчик арабского языка. В 2008 году завершил аспирантуру в Государственном университете управления, также в столице.
Карьерный путь
Свою трудовую деятельность Осьмаков начал в 2004 году в системе Министерства промышленности и энергетики России. В течение четырех лет он занимал различные должности, связанные со стратегическим планированием и научно-исследовательской работой, постепенно продвигаясь по служебной лестнице.
С 2008 по 2012 год Осьмаков работал помощником министра промышленности и торговли РФ, а также советником министра. После этого он руководил Департаментом стратегического развития и проектного управления Минпромторга. В 2016 году был назначен заместителем министра промышленности и торговли, а с апреля 2021 года стал первым заместителем министра.
В октябре 2025 года стало известно, что Осьмаков может в ближайшее время занять пост заместителя министра обороны вместо генерал-полковника Александра Фомина. Об этом сообщили источники, близкие к правительству и Минобороны. При этом круг обязанностей Осьмакова пока не определен. Его место может занять замминистра Минпромторга Кирилл Лысогорский, сообщили в окружении ведомства.
Личная жизнь и интересы
Василий Осьмаков женат, воспитывает ребенка. Он свободно владеет английским, арабским и немецким языками. Является кандидатом экономических наук и имеет статус действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса.
