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15 мая 2017
22:56  15 мая 2017 0

В России создадут единую базу данных о каждом гражданине

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Узнать что-то о каждом россиянине будет легко и простоФото: Анна Майорова © URA.RU

Реестр сведений обо всех гражданах страны появится в России. Работу по созданию базы данных с информацией о каждом россиянине начали вести в Минюсте совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой.

В ведомствах считают, что нашей стране такая база необходима, в других государствах она существует уже давно, отмечает «Национальная служба новостей». Реестр собираются создать уже к 2020 году. В системе будут храниться записи с 1926, которые можно найти в ЗАГСах.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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