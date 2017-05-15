В России создадут единую базу данных о каждом гражданине

22:56 15 мая 2017 0

Узнать что-то о каждом россиянине будет легко и просто Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реестр сведений обо всех гражданах страны появится в России. Работу по созданию базы данных с информацией о каждом россиянине начали вести в Минюсте совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой.

В ведомствах считают, что нашей стране такая база необходима, в других государствах она существует уже давно, отмечает «Национальная служба новостей». Реестр собираются создать уже к 2020 году. В системе будут храниться записи с 1926, которые можно найти в ЗАГСах.