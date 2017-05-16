Импортные лекарства в России могут оказаться в дефиците

05:20 16 мая 2017 0

Новая система маркировки препаратов в России вызовет дефицит лекарств из-за рубежа Фото: Pixabay.com

Новая система маркировки лекарственных препаратов, вводимая в России, может спровоцировать дефицит импортных лекарств.

Маркировка препаратов по новой технологии должна начаться с 2019 года, а это вызовет дополнительные расходы. Система предусматривает контроль за ценой лекарства на каждом этапе перехода медикаментов, начиная с отгрузки лекарств с завода к дистрибьютору и далее по цепочке. Российским производителям придется внедрять новые правила, однако поставщики лекарств из-за границы могут просто уйти с рынка из-за дополнительных расходов, пояснил «Известиям» представитель Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Иван Глушков.