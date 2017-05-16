На орбиту вывели спутник для обеспечения авиапассажиров Wi-Fi

06:46 16 мая 2017 0

Ракета-носитель доставила Inmarsat-5 F4 на орбиту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На орбиту Земли выведен спутник Inmarsat-5 F4, который должен обеспечить сигналом Wi-Fi пассажиров самолетов. Ракета-носитель Falcon 9, которая доставила спутник на орбиту, стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США, Флорида).

Через полчаса после старта корпорация SpaceX сообщила, что коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 успешно выведен на промежуточную геостационарную Земли.

Коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 должен обеспечить самолеты различной классификации сигналом Wi-Fi, сообщает «Газета.ру».