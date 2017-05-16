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16 мая 2017
15 мая 2017
09:56  16 мая 2017 0

Россияне могут лишиться Telegram. Пользователи обратились к Павлу Дурову

Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Россияне могут остаться без популярного приложенияФото: Анна Майорова © URA.RU

Администраторы российских Telegram-каналов и пользователи мессенджера выступили с обращением к создателю сервиса Павлу Дурову, в котором просят его не допустить блокировки программы в России. Соответствующая петиция опубликована на портале Change.org.

Беспокойство аудитории мессенджера связано с тем, что в течение мая Роскомнадзор приступил к блокировке различных приложений, не предоставивших ведомству сведения для регистрации в реестре организаторов распространения информации. По данным авторов петиции, подобный запрос был направлен и руководству Telegram.

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«По нашим данным, Роскомнадзор до сих пор не получил от команды Telegram никакого ответа. По закону они должны сделать еще один запрос, и если ответа снова не будет, то ведомство заблокирует мессенджер», — цитирует фрагмент петиции газета «Ведомости».

Пользователи Telegram также уточнили, что прямое обращение к Павлу Дурову — единственный способ остановить блокировку мессенджера, поскольку диалог на эту тему с государственными ведомствами ни к чему не приведет. Представители «Роскомнадзора» подчеркивают, что в случае отказа от регистрации в ведомственном реестре, любая программа будет не только заблокирована, но и удалена из магазинов приложений.

По даннным «Ведомостей», руководство Telegram располагает информацией о грядущей блокировке и уже сообщило об этом администраторам Telegram-каналов. При этом сам Дуров от комментариев отказался.

Ранее автор политического telegram-канала «Давыдов. Индекс» заявил, что президентский указ, направленный на искоренение анонимности в интернете, крайне актуален. По мнению Леонида Давыдова, информация, предоставляемая на бесчисленных каналах в мессенджерах, зачастую является непроверенной и политически ангажированной.

Сергей Макеев
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