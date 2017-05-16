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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:16  16 мая 2017 0

В Свердловской области стало больше нищих. Их число достигло рекордных значений

Ремонт автодорожного моста между Екатеринбургом и Первоуральском, попрошайка, старость, денег нет, бедность, нищета
За чертой бедности оказались 436 тысяч свердловчанФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2016 году количество бедных жителей Свердловской области увеличилось на 17,4 тысячи человек. Неутешительные данные привел Свердловскстат.

По данным аналитиков в прошлом году в регионе проживало 436,6 тыс. человек, чей денежный доход оказался ниже прожиточного минимума — это 10,1 процента от всего населения области. В 2015 году за чертой бедности было 419, 2 тысячи человек (9,7 процента).

Во втором квартале 2017 года величина прожиточного минимума в Свердловской области составляет 9 978 рублей. Это на 5 рублей больше, чем в первом квартале.

В апреле Росстат сообщил, что по итогам 2016 года в России количество бедных выросло на 300 тысяч человек и достигло планки в 19,8 млн граждан.

Сергей Дианов
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