11:16 16 мая 2017 0

За чертой бедности оказались 436 тысяч свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2016 году количество бедных жителей Свердловской области увеличилось на 17,4 тысячи человек. Неутешительные данные привел Свердловскстат.

По данным аналитиков в прошлом году в регионе проживало 436,6 тыс. человек, чей денежный доход оказался ниже прожиточного минимума — это 10,1 процента от всего населения области. В 2015 году за чертой бедности было 419, 2 тысячи человек (9,7 процента).

Во втором квартале 2017 года величина прожиточного минимума в Свердловской области составляет 9 978 рублей. Это на 5 рублей больше, чем в первом квартале.

В апреле Росстат сообщил, что по итогам 2016 года в России количество бедных выросло на 300 тысяч человек и достигло планки в 19,8 млн граждан.