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Главные новости Югры
13:58  16 мая 2017 1

Обвиняемый в оскорблении чувств верующих священник РПЦ может оказаться экстремистом

Оттепель в Екатеринбурге, колючая проволока, забор, церковь, христианство, колючка, рпц, религия, храм большой златоуст
Священник из Югры может стать фигурантом уголовного делаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Священник Алексей Екимов из села Угут (Сургутский район) отказался признавать, что оскорбил чувства верующих других христианских конфессий. Об этом «URA.RU» рассказал представляющий баптистов села адвокат Константин Андреев.

По словам адвоката баптистов, не исключено, что священник может ответить за экстремизм. «Со слов участкового, он пытался провести профилактическую работу, чтобы стороны примирились. Но священник Екимов ему заявил, что он по-прежнему считает баптистов врагами, он научен, потому что читал правильные православные книги. Насколько мне известно, в полиции заинтересовались этими книгами, которые планировали проверить на экстремизм, но удалось ли их найти — сказать не могу», — заявил Андреев.

Новость по теме
РПЦ в Югре обвиняют в оскорблении чувств верующих

Священник из РПЦ Алексей Екимов, как ранее сообщало «URA.RU», выступая на митинге, обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они мешали победе России в Великой Отечественной войне. В полиции рассказали, что сейчас с батюшки и пастора взяты объяснения, а речь Екимова находится на экспертизе — ее проверяют на предмет оскорбления чувств верующих.

По словам юриста Андреева, сельский пастор обратился к правоохранителям после выступления своего коллеги из РПЦ, переживая за возможные последствия.

«Слова православного батюшки звучат авторитетно. Он объявил, что баптисты враги, а люди бывают разные. Опасались актов насилия и против пастора, и против прихожан. Именно поэтому пытались обратить внимание правоохранительных органов», — прокомментировал Константин Андреев.

Добавим, в РПЦ официально этот инцидент пока никак не комментируют.

Антон Степыгин
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