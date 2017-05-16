12:59 16 мая 2017 0

ГИБДД не будет отменять светофорные ГОСТы для Тюмени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скандальный для Тюмени вопрос о светофором ГОСТе поднял на заседании комитета по государственному строительству тюменской областной думы депутат Сергей Медведев. Глава областной ГИБДД Михаил Киселев заявил, что федеральное правило оправдало себя на дорогах областного центра.

Народный избранник попросил представителей ГИБДД прокомментировать ситуацию с введённым в Тюмени и Тобольске новым светофорным ГОСТом, который вызвал целый шквал возмущений горожан. Люди отмечают возросшее количество автомобильных пробок, а пешеходы жалуются на то, что перед светофорами им приходится стоять намного дольше.

Михаил Киселев заявил, что менять ничего в этой ситуации не планируется. «Мы привыкнем», — считает начальник ГИБДД региона. Он сообщил, что количество ДТП с наездом на пешеходов с момента введения ГОСТа снизилось на 61%.

Представитель либерально-демократической партии Артем Зайцев тут же напомнил, что в Тюмени нет диагональной разметки на пешеходных переходах, и поинтересовался, не появится ли она в ближайшее время. «Такие мероприятия не запланированы, — заявил Киселев. — Мы не видим целесообразоности. Она есть даже не во всех городах-миллионниках. В Тюмени нет таких переходов, которые требовали бы такую разметку, и нет такого количества пешеходов, чтобы им пришлось ходить по диагонали».

Зайцев поинтересовался также, не планируется ли сокращение штата ГИБДД в связи с серьёзным увеличением количества комплексов видеофиксации на улицах региона и на областных трассах. Киселев заверил депутата, что и таких планов пока нет. «Никто не придумал замену присутствия автопатруля на трассе, — заявил он. — По системе видеофиксации гражданин получает штраф через два месяца, а тут непосредственное общение на месте. Но все в руках президента. Скажет сокращать — будем сокращаться».

Вице-губернатор Сергей Сарычев, в свою очередь, отметил, что введение ГОСТа уже помогло сохранить жизнь и здоровье пешеходов, а его отмена приведет к росту таких ДТП. По его словам, сейчас изучается возможность введения светофорного ГОСТа в других населённых пунктах региона — в частности, речь может идти о Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске.