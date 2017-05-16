13:06 16 мая 2017 0

"Родина" готовит на выборы свердловского губернатора кандидата в погонах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Родина» рассматривает вопрос о выдвижении для участия в выборах губернатора Свердловской области военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.

Как заявил «URA.RU» советник председателя партии «Родина» по региональной политике Марина Костычева, этот вариант не единственный: «Потенциальных кандидатур достаточно много. В их числе наши новые партнеры, появившиеся в региональном отделении партии».

Как ранее сообщало «URA.RU», 14 мая на внеочередной конференции отделения партии был избран новый состав его руководящих органов. Председателем совета партотделения стал представитель центрального аппарата «Родины» Дмитрий Касьмин. Его заместителем — известная свердловская пиарщица Валентина Гофенберг. Помимо них в состав Совета вошли бывший лидер отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин, Александр Гофенберг (отец Валентины Гофенберг), Лев Иоффе, Даниил Воронов и Георгий Жаркой.

Решение о смене руководства, по словам Костычевой, было принято по итогам проведенного федеральным руководством «Родины» мониторинга. «Региональное отделение никак себя не проявляло, было в полумертвом состоянии», — отметила она. Советник председателя партии считает, что конференция была проведена легитимно — в соответствии с уставом «Родины».

Игорь Коротченко с 1987 по 1994 год работал в Генеральном штабе Вооружённых сил СССР, затем — России. С 1994 года — военный обозреватель «Независимой газеты». В 1995 году — один из разработчиков военного раздела предвыборной программы Конгресса русских общин на выборах в Государственную Думу. В 1996 году участвовал в разработке предвыборной президентской программы. В 2003—2010 годах — главный редактор еженедельника «Военно-промышленный курьер». В середине 2000-х годов создал интернет-портал Оборона.ru. С 2006 году — издатель и главный редактор журнала «Национальная оборона». Эксперт в области мирового рынка экспорта вооружений.