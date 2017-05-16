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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:30  16 мая 2017 1

Целый город на Урале остался без воды из-за аварии на водоводе. Закрыты школы и детсады

Здание гимназической церкви Святой Магдалины, архитектор Ю.О.Дютель. Екатеринбург, водовод, ремонт труб, улица толмачева
В администрации города обещают дать воду сегодня ночьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ремонтная бригада устраняет порыв на водоводе в городе Красноуральске Свердловской области. Из-за аварии водоснабжение отключено по всему городу.

О случившемся «URA.RU» сообщили местные жители. По их словам, на домах появились объявления «Отключение воды с 16 мая с 01.00 на сутки до устранения аварии». Сегодня в городе из-за отсутствия воды закрыты все школы и детские сады.

«Произошла авария на водоводе на участке Красноуральск — поселок Дачный. Порыв был обнаружен еще четыре дня назад, это время мы готовились к устранению аварии. Объявления о том, что сегодня отключат воду из-за ремонта были развешаны на домах заблаговременно, — пояснил „URA.RU“ начальник Управления ЖКХ и энергетики администрации Красноуральска Олег Овчинников. — Школы и садики закрыты, в больницу организован подвоз воды».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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