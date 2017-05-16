13:30 16 мая 2017 1

В администрации города обещают дать воду сегодня ночью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ремонтная бригада устраняет порыв на водоводе в городе Красноуральске Свердловской области. Из-за аварии водоснабжение отключено по всему городу.

О случившемся «URA.RU» сообщили местные жители. По их словам, на домах появились объявления «Отключение воды с 16 мая с 01.00 на сутки до устранения аварии». Сегодня в городе из-за отсутствия воды закрыты все школы и детские сады.

«Произошла авария на водоводе на участке Красноуральск — поселок Дачный. Порыв был обнаружен еще четыре дня назад, это время мы готовились к устранению аварии. Объявления о том, что сегодня отключат воду из-за ремонта были развешаны на домах заблаговременно, — пояснил „URA.RU“ начальник Управления ЖКХ и энергетики администрации Красноуральска Олег Овчинников. — Школы и садики закрыты, в больницу организован подвоз воды».