13:55 16 мая 2017 0

Под ударом Порошенко — «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники» Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкционного списка. С сегодняшнего дня новые ограничения коснутся 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

В частности, санкции коснулись ряда российских СМИ, активы которых будут заблокированы. Это МИА «Россия сегодня», телеканалы «Звезда» и ТВЦ, «Наше радио», «НТВ плюс», РЕН ТВ, РБК. Среди физических лиц под санкциями оказались семь депутатов Госдумы РФ, которым на год запретили въезд в Украину.

Ограничения Киева также коснулись «Яндекс» и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», напоминает «Национальная служба новостей».

Срок действия санкций в отношении юридических лиц продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.

В начале мая стало известно, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия на полгода продлят санкции против физических и юридических лиц из Украины и России по примеру Европейского Союза, передает «Русская планета».