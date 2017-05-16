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16 мая 2017
13:55  16 мая 2017 0

Украина расширила список санкций. В документе — сотни российских граждан и компаний

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Под ударом Порошенко — «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»Фото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Президент Украины Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкционного списка. С сегодняшнего дня новые ограничения коснутся 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

В частности, санкции коснулись ряда российских СМИ, активы которых будут заблокированы. Это МИА «Россия сегодня», телеканалы «Звезда» и ТВЦ, «Наше радио», «НТВ плюс», РЕН ТВ, РБК. Среди физических лиц под санкциями оказались семь депутатов Госдумы РФ, которым на год запретили въезд в Украину.

Ограничения Киева также коснулись «Яндекс» и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», напоминает «Национальная служба новостей».

Срок действия санкций в отношении юридических лиц продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.

В начале мая стало известно, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия на полгода продлят санкции против физических и юридических лиц из Украины и России по примеру Европейского Союза, передает «Русская планета».

Виктор Кудряшов
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