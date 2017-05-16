В Югре похолодает до -18. Синоптики советуют не ждать потепления

16:00 16 мая 2017 0

Югорчанам пока не стоит убирать пуховики Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В северных районах ХМАО в ночь на 17 мая похолодает до -18 градусов. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики дают неутешительный прогноз на ближайшую неделю. Небольшое потепление будет 18—19 мая под влиянием циклона, который принесет с собой дожди, а в некоторых районах может снова выпасть снег. В начале следующей недели в регионе снова похолодает. Даже на юге ХМАО температура не будет подниматься выше +8 градусов. К концу мая в Югре начнется небольшое потепление примерно до +12 градусов. Прогноз на июнь в окружном гидрометцентре пока не дают.

Если верить порталу «Гисметео», потепление в Сургуте будет только в конце мая и начале июня. Температура воздуха на несколько дней превысит отметку в 20 градусов, а затем в крупнейший город ХМАО вернутся дожди, вплоть до середины первого летнего месяца. В Ханты-Мансийске столбик термометра поднимется выше +20 градусов только в последние дни мая, а вся первая половина июня будет дождливой и холодной.

Синоптики иностранного портала Accuweather настроены менее оптимистично, чем их российские коллеги. Если верить прогнозу зарубежных коллег, в начале лета в ХМАО будет не теплее +8 градусов, но к концу июня температура поднимется до +18. Accuweather также прогнозирует затяжные дожди.

Сервис «Яндекс.Погода» дает прогноз только на ближайшие 10 дней, а также показывает среднегодовую температуру на ближайший месяц. Данные неутешительные — по статистике июнь в Сургуте холодный — примерно +15 градусов. В Ханты-Мансийске в среднем теплее на один градус. Добавим, весна 2017-го года одна из самых холодных за последние годы. Утром 16 мая в Сургуте температура воздуха была на уровне -7 градусов.