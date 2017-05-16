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16 мая 2017
16:47  16 мая 2017 0

Торги по самому заметному свердловскому медиаактиву провалились в третий раз

Пресс-тур от администрации Екатеринбурга по экранам канала
С третьей попытки область продала один экранФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фонд имущества Свердловской области в третий раз не смог продать медиаэкраны «Соль» в Екатеринбурге. Из выставленных на торги восьми лотов общей стоимостью около 9,2 млн рублей казенное учреждение реализовало только один.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе МУГИСО, конкурс по продаже крупного медиаактива 16 мая не состоялся из-за отсутствия претендентов. Единственную заявку подало АО «Единый инвестиционный центр». Компания заинтересовалась экраном на Шварца, 17 (пятый лот) и автоматически была признана победителем.

В пятничных слухах «URA.RU» писало, что «Единый инвестиционный центр» может действовать в интересах городских властей, которые намерены вернуть себе рекламные полномочия, а затем предлагать экраны «Соли» в аренду. Получить комментарий в самом ЕИЦ не удалось, по доступному номеру руководителя компании Даниила Кириллова, журналисту агентства ответил мужчина и заявил, что Кирилловым не является.

Раньше на экранах транслировался телеканал «Соль» — показывались 15-секундные новостные ролики о событиях в городе, области и мире. Коммерческими были не более трети из них. Позднее их владелец, компания «Медиа-город» была обанкрочена и экраны оказались в ведении распорядительной дирекции МУГИСО. Считается, что идею о покупке экранов продвигал тогдашний первый замглавы администрации губернатора Алексей Багаряков.

«URA.RU» писало, что покупателям экранов «Соли» в Екатеринбурге запретили использовать их по назначению. Прокуратура Свердловской области считает, что по закону новые собственники могут только снести экраны.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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