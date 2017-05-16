Лавров поздравил топ-менеджера «Лукойла» с важным достижением

14:36 16 мая 2017 0

Глава МИД одним из первых поздравил "Спартак" с чемпионством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владелец футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун рассказал, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил его с чемпионством спортивной команды.

«Лавров поздравил, а вот „Зенит“ и ЦСКА пока нет. Чемпионат же еще не закончился», — сказал в беседе с журналистом RT Федун.

Кроме того, топ-менеджер заявил, что после того, как «Спартак» стал чемпионом страны, его целью стал выход в полуфинал «Лиги чемпионов» — главного европейского клубного турнира.

«Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который „Спартак“ в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать», — сказал Федун.

«Спартак» досрочно стал чемпионом России по футболу впервые за 16 лет. В последний раз красно-белые завоевывали золотые медали в 2001 году.