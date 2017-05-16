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16 мая 2017
14:50  16 мая 2017 0

Мэр Сысерти ушел в отставку. Он стал жертвой противостояния с оппозицией

Президиум в резиденции губернатора по строительству жилья для сирот. Екатеринбург, карамышев александр
Карамышев пожертвовал постом ради спокойствия в муниципалитетеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 16 мая, президиум свердловского регионального отделения «Единой России» приостановил полномочия руководителя Сысертской местной ячейки партии Александра Карамышева. Как сообщили «URA.RU» в региональном отделении «ЕР», такое решение принято на основании личного заявления Карамышева.

Александр Карамышев — мэр Сысерти. Местные источники говорят, что за последнее время он настроил против себя значительную часть местной элиты. В частности, вступил в конфликт с депутатами городской думы. Скандалы вынудили областное отделение партии провести выездную проверку ситуации в муниципалитете, по итогам которой Карамышеву было предложено добровольно покинуть партийный пост.

Ожидается, что на период губернаторских выборов временно исполнять обязанности секретаря районной ячейки «ЕР» будет директор коммунального хозяйства «Сысертское» Виталий Никитенко, участвующий в конкурсе на право занять пост главы Арамили.

Александр Карамышев заявил «URA.RU», что его комментарии по данной ситуации будут опубликованы на сайте сысертского отделения партии. На момент написания материала его комментарии на сайте отсутствовали.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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