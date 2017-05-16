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16 мая 2017
15:50  16 мая 2017 0

«ВКонтакте» появилась группа с интимными снимками уральских школьников. ФОТО

Новоуральские школьники вновь стали выкладывать обнаженкуФото: соцсети

В социальной сети «ВКонтакте» появилась группа с интимными фотографиями школьников из Новоуральска.

Несовершеннолетние уральцы, не стесняясь, выкладывают свои обнаженные снимки и фото своих знакомых. Бонусом молодые люди гордо постят снимки с сигаретами, водкой, пивом и прочими атрибутами «взрослой жизни». Всего в группе свыше 1500 человек. Среди участников не только дети, но и взрослые мужчины.

«Новоуральск — один из важнейших городов Свердловской области. И очень жаль, что в школах уделяют так мало внимания воспитанию ребят. Прозвенел звонок — и свободны. Никаких спортивных секций и кружков. В данной ситуации родителям и педагогам стоит обратиться с заявлением в органы внутренних дел, чтобы полиция провела проверку и покончила с этим безобразием», — прокомментировал происходящее «URA.RU» представитель свердловского главка Валерий Горелых.

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Фото: соцсети

Похожая группа функционировала в Новоуральске осенью 2016 года. После публикации «URA.RU» сообщество было заблокировано.

Марк Бородин
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