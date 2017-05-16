Пермские эсеры выбирают, кого выдвинуть в губернаторы

17:06 16 мая 2017 0

Соратники Сергея Миронова возмущены положением дел в Прикамье Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Отделение «Справедливой России» в Пермском крае выступило с критикой социально-экономического положения в регионе и стране в целом. Нового главу Прикамья эсеры «избивать» не стали, но поделились своими планами относительно грядущих выборов губернатора.

Во вторник, 16 мая, региональное отделение «Справедливой России» в Пермском крае презентовало доклад «Россия без социальной справедливости», подготовленный федеральными экспертами партии. Эсеры заявили, что реальность значительно отличается от официальной статистики в худшую сторону. Причем это касается большинства социально-экономических показателей — от заработной платы до положения дел в здравоохранении и ЖКХ. Поэтому партия предлагает на федеральном уровне ряд мер, включая банковскую и пенсионную реформы.

Андрей Кобелев утверждает, что в его городе капремонта нет совсем Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Отдельно пермские эсеры остановились и на проблемах Прикамья. Так, руководитель пермского центра защиты прав граждан Олег Денисов сообщил, что за полтора года в организацию обратилось более 3,5 тысяч пермяков с жалобами на сферу ЖКХ. Эсер заявил, что сегодня в Перми из-за махинаций управляющих компаний растут платежи за содержание мест общего пользования. Оппозиционер предложил ограничить рост тарифов.

Депутат гордумы Лысьвы Андрей Кобелев, который претендует на пост главы города, нанес удар по пермскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов. По словам парламентария, в Лысьве в 2014—2015 годах программа капремонта не работала вообще, в прошлом году должны были отремонтировать три дома, но никаких работ проведено не было. А планы по ремонту трех десятков домов уже перенесли с 2017 на следующий год. «Возникает впечатление, что фонд создан с целью сбора платежей, но никак не для ремонта домов», — заявил Кобелев.

На вопросах экологии остановился профессор Владимир Аликин. По его словам, пермяки сегодня пьют отравленную воду. Воздух в городе тоже большая проблема: из миллиона горожан 600 тысяч поселились в районах, не подходящих для жизни. Некоторые автобусы «собраны из немецких запчастей со свалок». Также ученый заявил, что в регионе наблюдается колоссальный прирост по раковым заболеваниям — по 4,6% в год.

Эсеры пока не берутся оценивать три месяца работы Максима Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В то же время эсеры воздержались от критики временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова, который возглавляет регион чуть больше трех месяцев. Лидер реготделения партии, депутат Пермской гордумы Вероника Куликова отметила, что Прикамье «втягивается» в различные программы, видны большие планы властей. «Важно не только как будут приняты те или иные решения на законодательном уровне, но и как на них отреагирует исполнительная власть. Но эффективность работы в любом случае можно будет оценить только по итогам года», — отметила Куликова.

Зашла речь и о том, как партия готовится к предстоящим в сентябре выборам губернатора. Вероника Куликова сообщила, что «Справедливая Россия» еще формирует свою позицию относительно грядущей избирательной кампании. Однако сейчас рассматривается ряд кандидатур политиков — кого-то из них эсеры могут выдвинуть в губернаторы. Конкретных имен Куликова не назвала.

Ранее в партии сообщали, что решение об участии или неучастии в выборах губернатора и о выдвижении какого-либо кандидата будет принято коллегиально.

Вероника Куликова сохранила интригу и не сказала, кого эсеры выдвинут в губернаторы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседники, близкие к властям региона, предполагают, что партия вряд ли откажется от участия в губернаторской кампании, хотя выборы и потребуют значительных финансовых затрат. Вероятным кандидатом от «Справедливой России» называют как раз Веронику Куликову. Но ранее о желании побороться за пост губернатора Пермского края заявила Ирина Волынец, лидер движения «Национальный родительский комитет». Общественница в прошлом году представляла эсеров в Прикамье на выборах в Госдуму и заняла второе место в одномандатном округе.

О своем намерении участвовать в выборах главы региона, помимо врио губернатора Максима Решетникова, заявил пока только лидер движения «Выбор», экс-депутат Заксобрания Константин Окунев. Последний ведет переговоры с партиями — участие самовыдвиженцев в кампании региональным законодательством не предусмотрено. Также желание принять участие в выборах от КПРФ выразила Ирина Филатова, адвокат из Москвы — она ждет окончательного решения федерального руководства коммунистов. А от ЛДПР потенциальным кандидатом называют координатора реготделения партии, лидера фракции либерал-демократов в Заксобрании Олега Постникова.