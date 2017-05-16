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16:33  16 мая 2017 0

«Это безобразие». Глава МЧС России раскритиковал полицию затопленного Ишима

Глава МЧС Владимир Пучков пожурил ишимскую полицию за недосмотрФОТО: Михаил Калянов
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Наводнение в Ишиме
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Глава МЧС России Владимир Пучков раскритиковал работу ишимских правоохранителей на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Недовольство министра вызвала недостаточная работа полиции по предотвращению перемещения местных жителей по затопленным территориям.

«Это безобразие, коллеги, — заявил руководству местной полиции Пучков. — Сегодня мы при оценке ситуации (Владимир Пучков и губернатор Тюменской области Владимир Якушев совместно осматривали затопленные территории — ред.) видели, как двое здоровых мужиков на маленькой лодочке пытались переправиться через водную преграду. Это недопустимо».

Пучков поручил местной полиции, государственной инспекции по маломерным судам и МЧС полностью прекратить перемещение людей на подтопленных территориях.

Свою позицию министр мотивировал тем, что такое перемещение может привести к человеческим жертвам. Также Пучков поручил полиции защитить имущество в затопленных домах от мародеров. Министр заявил, что на затопленных участках никого не должно быть.

Владимир Балтунов
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