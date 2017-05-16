{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
16:52  16 мая 2017 0

Ройзман назвал партию, от которой пойдет на губернаторские выборы

Первое заседание гордумы Екатеринбурга. Первое заседание Ройзмана, ройзман евгений
Ройзман сообщил о своем решении в социальной сетиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман определился, от какой партии будет выдвигаться на выборах губернатора Свердловской области. В социальной сети политик сообщил, что сделал выбор в пользу «Яблока».

«Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от „Яблока“. Григорию Явлинскому — спасибо за позицию и поддержку», — написал Ройзман.

Информацию о выдвижении Ройзмана от «Яблока» подтвердила пресс-служба партии. На официальном сайте политической организации сообщается об «успешных переговорах» с кандидатом на высокий пост.

«Ройзман — человек смелый, опытный, и основные положения его программы, известные нам, вызывают уважение. Если он будет избран губернатором, то регион станет центром индустрии высокотехнологических услуг, а особое внимание будет уделяться здравоохранению и здоровому образу жизни», — приводит слова лидера «Яблока» Григория Явлинского пресс-служба.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. «URA.RU» еще в апреле писало, что «Яблоко» входит в число партий, которые предложили Ройзману сотрудничество. В числе других организаций также были «Партия Роста» и «Патриоты России».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров