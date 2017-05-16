Ройзман назвал партию, от которой пойдет на губернаторские выборы

16:52 16 мая 2017 0

Ройзман сообщил о своем решении в социальной сети Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман определился, от какой партии будет выдвигаться на выборах губернатора Свердловской области. В социальной сети политик сообщил, что сделал выбор в пользу «Яблока».

«Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от „Яблока“. Григорию Явлинскому — спасибо за позицию и поддержку», — написал Ройзман.

Информацию о выдвижении Ройзмана от «Яблока» подтвердила пресс-служба партии. На официальном сайте политической организации сообщается об «успешных переговорах» с кандидатом на высокий пост.

«Ройзман — человек смелый, опытный, и основные положения его программы, известные нам, вызывают уважение. Если он будет избран губернатором, то регион станет центром индустрии высокотехнологических услуг, а особое внимание будет уделяться здравоохранению и здоровому образу жизни», — приводит слова лидера «Яблока» Григория Явлинского пресс-служба.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. «URA.RU» еще в апреле писало, что «Яблоко» входит в число партий, которые предложили Ройзману сотрудничество. В числе других организаций также были «Партия Роста» и «Патриоты России».