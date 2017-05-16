17:54 16 мая 2017 0

Максим Фадеев дал интервью на ютьюб-канале "вДудь" фото: Instagram Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев дал большое интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором совершил экскурс в свое прошлое. Он вспомнил, как мальчишкой убегал из дома, жил в коллекторах и был очевидцем смертельной драки.

«Я родился в Кургане — маленьком уральском городе, окруженном большим количеством зон. Я видел жизнь настоящую, какая она есть, — рассказал Фадеев, — Я жил в коллекторах, я голодал, дрался. Я жил настоящей мальчишеской жизнью. Был момент, когда мы жили вчетвером в коллекторах (колодцах, теплушках). Я помню, у меня была банка тушенки, я прогрыз маленькую дырочку в этой банке и высосал тушенку. Не съел, а высосал — так хотел кушать. Я был мальчишкой лет 10-11, убегали из дома на 3-5 дней после ссоры с родителями».

На вопрос о «самой большой жести», которую Фадеев видел в своей дворовой жизни, продюсер вспомнил, как оказался свидетелем смертельной драки: «Дужка от кровати ушла прямо в голову при всех пацанах». Фадеев признал, что у него и самого есть раны, пулевые и ножевые. «Я весь в шрамах», — сказал он.

В интервью продюсер рассказал историю группы «Серебро», объяснил, почему жалеет об участии в «Евровидении», открыл причину ссоры с Константином Эрнстом и поделился секретами воспитания сына.