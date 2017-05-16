Пермский чиновник, подавший иск из-за поста в соцсети, игнорирует судебные заседания

18:08 16 мая 2017 0

Чиновник сам подал в суд, а теперь не ходит на заседания, ссылаясь на занятость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Чусовского района Пермского края Сергей Белов, который подал в суд на местную жительницу Ксению Боброву, написавшую гневный пост в соцсети, второй раз не явился на судебное разбирательство. Чиновник говорит, что у него много работы. В Перми его призывают не позориться и забрать иск.

Все началось с того, что 26-летняя чусовлянка Ксения Бобрикова пожаловалась на некачественную уборку дорог в районе и на «воров у власти». «Трасса Пермь — Чусовой! Ничего не почищено, не посыпано! Хуже деревенской дороги! Как ездит наш мэр Сергей Белов на работу — на вертолете летает??? И о каком развитии города идет речь? Если вы дороги такого маленького города не можете привести в порядок? Ни на что неспособные власти! Позор!!! Одни воры у власти, и это уже ни для кого не секрет!» — такой пост появился в одной из групп во «ВКонтакте». Сергей Белов подал против девушки иск о защите чести и достоинства.

В своем посте Ксения перепутала должность чиновника, назвав его мэром Чусового, тогда как он является главой одноименного района Пермского края. Чиновника задело, что ему в укор ставят содержание краевых дорог, за которые он не отвечает. Также его возмутило высказывание про «воров во власти».

Первое заседание по делу состоялось 11 мая. Сам Сергей Белов на него не пришел, сославшись на занятость, зато отправил своего официального представителя. Он получил следующее возражение ответчика: «Своим текстом я не имела намерения опорочить честь, достоинство и деловую репутацию истца. Я попыталась изложить так же, как и многие жители города Чусового и Чусовского района, серьезную проблему о состоянии автодорог. Также я прошу учесть, что в своем тексте я не написала сведений, содержащих утверждения о нарушении Беловым С. В. действующего законодательства».

Второе заседание состоялось во вторник, 16 мая. На этот раз со стороны истца в суд не пришел никто. «Истец решил не являться и представителей не направлять, хочет оставить дело без рассмотрения, но мы сообщили суду, что все мы против оставления иска без рассмотрения, будем настаивать на вынесении решения, либо пускай Белов отказывается от иска», — рассказал «URA.RU» адвокат ответчицы Денис Санников.

Между тем пермские политики советуют главе Чусовского района отказаться от иска. «Честно говоря, не понимаю, на что обиделся Сергей Белов, — пишет в соцсетях Константин Окунев, который намерен выдвигаться на выборы губернатора Пермского края. — Что не так? Если на то, что его принизили и назвали главу района мэром? — так это нормальная практика, у нас люди плохо разбираются в запутанной, многоуровневой системе местного самоуправления. Или, может, Сергей Владимирович примерил на себя фразу про воров у власти? Ну так, во-первых, не нужно все, что носит властную атрибутику, примерять на себя. А во-вторых, что не так в этой фразе? Откройте криминальную статистику за последние пару лет — и насчитаете 20-30 уголовных дел, возбужденных против пермских чиновников разного уровня».

Окунев посоветовал Белову «не позориться» и забрать иск. «Каждое упоминание вашей фамилии в связи с этим делом о защите чести и достоинства все больше и больше умаляет вашу честь в глазах обывателей», — считает пермский политик.