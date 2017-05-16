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18:29  16 мая 2017 0

Пиарщица Комаровой перед уходом в декрет устроит реформы в подконтрольных ведомствах

Пресс-конференция с участием губернатора ХМАО Натальи Комаровой. ХМАО, шумакова елена
Елена Шумакова превращает в НКО структуру, распределяющую бюджеты на СМИФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Елена Шумакова до выхода в декретный отпуск проведет реформу в центре «Открытый регион». Чиновница неофициально курирует учреждение, занимающееся распределением грантов для СМИ и общественных организаций. «Открытый регион» планируется слить с фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Об этом во вторник, 16 мая, сообщил «URA.RU» источник депсвязей округа.

«Открытый регион» после реформы должен получить статус автономной некоммерческой организации (АНО), а также вобрать в себя двойной функционал, выступая в качестве ресурсного центра для некоммерческих организаций. Процедура слияния уже запущена.

Ранее появились сведения о том, что бессменный пиарщик губернатора Натальи Комаровой Елена Шумакова покинет свой пост в департаменте в июле текущего года и отправится в отпуск по уходу за ребенком. По данным инсайдеров агентства в правительстве автономного округа, место Шумаковой может занять Ольга Межлумян. Должность замдиректора депсвязей, которую сейчас занимает Вера Царева, может отойти к помощнику первого замгубернатора Алексея Шипилова по вопросам СМИ — Галине Липатовой.

Елена Шумакова не подтверждает, но и не опровергает информацию о своих планах по выходу в декретный отпуск.

Эльдар Булатов
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