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16 мая 2017
18:25  16 мая 2017 0

Медведев рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Подождать осталось совсем недолгоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительству нужно два года, чтобы закрыть вопрос о поднятии МРОТ до прожиточного минимума.

По словам главы кабмина, такая задача актуальна для государства, в последние годы МРОТ уже существенно подтянут к прожиточному минимуму и составляет сейчас 7,5 тысяч рублей.

«Он у нас запредельно низкий, скажем по-честному. С 1 июля текущего года это уже будет 7800 рублей, я поставил задачу, в ближайшие два года у нас законопроект появится, мы подтащим полностью МРОТ до уровня прожиточного минимума», — заявил премьер во вторник во время встречи с рабочими одного из заводов Санкт-Петербурга, пишет «Интерфакс».

Отметим, что на этой же встрече Дмитрий Медведев опроверг возможность введения в России налога на бездетность.

Лев Истомин
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