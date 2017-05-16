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16 мая 2017
17:50  16 мая 2017 0

Медведев прокомментировал планы по введению налога на бездетность

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Премьер вспомнил о ракахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский премьер Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о том, что в стране могут ввести налог на бездетность. По словам главы кабмина, сегодня в СМИ много чего пишут, однако далеко не всегда обсуждаемые вещи становятся законопроектами.

«Скажу вам прямо, чтобы не заводить рака за камень: никаких планов по введению такого закона и такого налога не существует», — подчеркнул Медведев, общаясь с работниками одного из петербургских предприятий, слова премьера приводит «Газета.ру».

Также премьер отметил, что в стране необходимо продолжать курс на стимулирование рождаемости, обратив внимание на эффективность действия материнского капитала, который могут ввести и для первого ребенка.

На прошлой неделе прозвучала инициатива по введению налога на малодетность, чтобы перечислять полученные семьи многодетным семьям. Опрошенные «URA.RU» эксперты высказывали мнение, что введение такого налога рискует обернуться серьезным социальным конфликтом. По мнению собеседников агентства, экономические методы в данном случае вряд ли окажутся эффективными.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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