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16 мая 2017
18:36  16 мая 2017 0

В Екатеринбурге решают судьбу разделенной семьи мигрантов

Женщина уже десять месяцев не видела свою дочьФото: Константин Вишниченко

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области прошло совещание по детям мигрантки, которой временно запрещен въезд в Россию. К уполномоченному Игорю Морокову приехали представители органов опеки и попечительства, консульства и миграционной службы.

«Прошло очень плодотворное совещание. Принято решение, что детей не будем помещать в государственные воспитательные учреждения. Будем думать, как сделать так, чтобы у них здесь появился законный опекун. Главное, что мы выработали свою позицию, направленную на то, что семья должна воссоединиться, — рассказал „URA.RU“ Игорь Мороков. — Пока же подана апелляция на решение суда о запрете для женщины на въезд в Россию. Мы выработали рекомендации с учетом схожих дел, рассматривавшихся в Верховном суде».

Ранее «URA.RU» писало о том, как гражданка Таджикистина Дилдоржон Рашидова не успела вовремя выехать из России, чтобы сделать отметку на границе, и суд запретил ей въезд в страну на три года. В то же время в Екатеринбурге, где она жила с 2004 года, у женщины остались трое детей: сыновья 16 и 25 лет, а также дочка, которая учится в третьем классе. Девочка единственная в семье, кто имеет российское гражданство. Рашидова уже десять месяцев живет в казахском городе Карабалык, где ее приютила местная жительница Анна Макаева.

Александр Лукманов
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