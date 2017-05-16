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Главные новости Ямала
19:03  16 мая 2017 0

Ямальский депутат стал фигурантом уголовного дела. На его предприятии прошли обыски

Депутата и гендиректора муниципального предприятия заподозрили в крупной растратеФото: "Студия Факт"

В конторе Тазовского муниципального дорожно-транспортного предприятия прошли обыски. Следователи изъяли финансовую документацию фирмы. На генерального директора заведено уголовное дело по части 4 статьи 160 — «растрата муниципального имущества в пользу третьих лиц», рассказали «URA.RU» в ямальском управлении СК России.

В местном управлении ФСБ, которое также участвовало в обысках, пока не прокомментировали спецоперацию, они не отвечают на звонки. Следственный комитет тоже не раскрывает подробностей начатого следствия по уголовному делу.

Сейчас МУ Тазовское дорожно-транспортное предприятие руководит Масир Исмаилов. Он также является депутатом районной Думы, возглавляя комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству. Его обвиняют в растрате более семи миллионов рублей. По данным источника агентства в силовых структурах, силовики проверяют контракты дорожно-строительного предприятия. Есть предположение, что договоры заключались с аффилированной структурой — с фирмой сына господина Исмаилова. По версии следствия, эти действия были совершены еще в прошлом году.

Также собственные источники агенства сообщают, что при обыске были найдены подтверждения и других преступлений и общая сумма растраченных бюджетных средств в итоге может составить значительно больше предполагаемых семи миллионов.

Это уже не первый случай, когда депутатов Тазовской районной думы подозревают в коррупции. Ранее подозрения падали на бывшего главу думы Михаила Сытника, который совмещал работу в законодательном органе с коммерческой деятельность. Доподлинно о возбуждении расследований на него не известно, но после слухов о уголовном деле Михаил Сытник сам сдал мандат. Уже после отставки выяснилось, что он незаконно получил от муниципалитета служебное жилье в коммерческий найм за который не платил.

Вячеслав Егоров
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