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16 мая 2017
18:46  16 мая 2017 0

Шнуров ответил матом на видео экс-солистки группы о митингующих школьниках

Концерт группировки Ленинград. Екатеринбург, концерт, ленинград, сергей шнуров
Шнуров оперативно выразил мнение по поводу школоты на митингахФото: Дарья Попова © URA.RU

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ответил стихотворением на новый клип бывшей коллеги по коллективу Алисы Вокс.

В клипе «Малыш» сделан акцент на мысли о том, что школьникам вместо посещения митингов нужно учить матчасть: «Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть», — поет Алиса. Этот термин и взял за основу Шнуров, написав «мужское» стихотворение с критикой новой работы бывшей коллеги и выложив его в Instagram, пишет «Национальная служба новостей».

Матчасть? Та часть что с матерком?

Тут каждый школьник с ней знаком.

Ты [мужской половой орган] на стенке напиши,

Прочтут все, даже малыши.

Под смех и шум, под смелый гам,

Прочтут, пусть даже по слогам.

По языку родному тест

Пройдут.

[мужской половой орган] — тоже ведь протест.

К записи Шнурова пользователи поставили уже больше 412 тысячи лайков.

Лев Истомин
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