12:48 17 мая 2017 1

Вынесен приговор всем четверым членам банды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском областном суде в среду, 17 мая, вынесен приговор членам банды 41-летней Светланы Степенько по кличке Тропиканка. На счету бандитов три убитых человека в селе Нейво-Шайтанске и мошенничество с кредитами.

Суд приговорил Степенько-Тропиканку к 13,5 годам колонии общего режима. Ее 26-летний сожитель Илья Муравьев получил 19 лет 1 месяц колонии строгого режима. 27-летний сожитель ее дочери Вячеслав Неглец осужден на 16 лет 1 месяц заключения в колонии строго режима.

Суд признал Степенько, Муравьева и Неглеца виновными по п. «а», «ж», «к» ч.2 ст. 105 и ч.2 ст. 159.1 УК РФ. После освобождения им будет ограничена свобода сроком на 2 года. Кроме этого, по решению суда они должны будут выплатить родственникам убитых в общей сложности 3 млн рублей.

Известно, что двое из этой компании ране уже были судимы: Тропиканка по статье «побои», а Неглец — по статье «незаконный оборот наркотиков».

1/9 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наименьшее наказание получила владелица мехового магазина из Алапаевска 45-летняя Наталья Глаголева. Она была признана виновной по ч.2 ст. 159.1 УК РФ и приговорена к двум годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

Топиканка показала овраг, где бросили умирать Валентину Мишагину. Позже она отказалась от своих показаний Фото: СКР по Свердловской области

«В ходе расследования органами СК и полиции был проделан значительный объем работы по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и закреплению доказательственной базы, в том числе, с использованием современной криминалистической техники. Следователями было допрошено более 40 свидетелей, назначен и проведен целый комплекс (порядка 15) экспертиз (в том числе, судебная медицинская экспертиза тел погибших, судебные генетическая, пожарно-техническая и почерковедческая экспертизы, криминалистическая экспертиза микрочастиц; также проводилась судебная психиатрическая экспертиза в отношении соучастников, по результатам которой установлено, что все фигуранты вменяемы). И несмотря на отрицание некоторыми обвиняемыми своей вины в совершенных преступлениях, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловской областной суд для рассмотрения по существу», — прокомментировал «URA.RU» помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Банда Тропиканки обвиняется в убийстве односельчан ради денег. Началось с того, что Степенько задолжала владелице мехового магазина «Леон» Наталье Глаголевой. Чтобы вернуть долг, женщины придумали схему: Степенько подыскивает людей, на которых Глаголева через свой магазин сможет оформить кредит якобы на покупку шубы, а деньги будут делить пополам. Так и долг будет погашен, и заработают.

Кредиты, разумеется, никто возвращать не собирался. Тропиканка уговаривала односельчан оформить на себя кредит. Деньги она забирала, а людям говорила, что погасит долг позже сама. Когда Глаголева узнала, что служба безопасности банка заинтересовалась подозрительными кредитами, жители села, оформившие на себя деньги, один за другим были убиты ею с подручными: одного сожгли заживо вместе с домом, другого забили ломом, а женщину в мороз вывезли в лес и бросили в овраг, из которого она не смогла выбраться и замерзла.

Позже жительница Алапаевска Татьяна Татаринова обвинила Наталья Глаголеву в афере с квартирой, из-за чего Татьяна лишилась и квартиры, и денег. Женщина обратилась с заявлением в прокуратуру.