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16 мая 2017
19:47  16 мая 2017 0

Ройзман объяснил свое решение выдвинуться в губернаторы от «Яблока»

Утверждение Ройзмана мэром Екатеринбурга в горизбиркоме. администрация Екатеринбурга, ройзман евгений
Ройзман прокомментировал свое выдвижение на выборы губернатора от «Яблока»Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объяснил свое решение о выдвижении на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Как рассказал градоначальник корреспонденту «URA.RU», выбор партии был продиктован двумя важными для него факторами — это хорошая репутация и соблюдение всех договоренностей в будущем.

«Для меня были важны два фактора — чтобы партия была не загажена и чтобы задний ход не включили. „Яблоко“ — единственная партия, которая соответствует этим требованиям. Они мне понятны, все их воззрения я разделяю, а на [председателя партии Григория] Явлинского никто давить не сумеет», — пояснил Ройзман, отметив, что он уже начал ездить по муниципалитетам, а более активный этап предвыборной кампании он начнет 8 июня.

Во вторник, 16 мая, мэр Екатеринбурга объявил на своей странице в Facebook, что пойдет на губернаторские выборы от партии «Яблоко», поблагодарив Явлинского за поддержку. Несколько позже на официальном сайте партии появился пресс-релиз, подтверждающий заявление Ройзмана.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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