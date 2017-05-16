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16 мая 2017
20:58  16 мая 2017 0

«Видят, что к ним относятся с уважением». Жители Севастополя поддерживают Овсянникова

Овсянников Дмитрий, Овсянников Дмитрий
Жители Севастополя готовы голосовать за ОвсянниковаФото: Пресс-служба Дмитрия Овсянникова © URA.RU
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Большинство жителей Севастополя готово проголосовать за главу города Дмитрия Овсянникова. По опросу ВЦИОМ, 65% горожан связывают с ним надежды на улучшение своей жизни, а 57% проголосовали бы за него, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Поддержку Овсянникова легко объяснить тем, что он зарекомендовал себя в глазах местных жителей своими делами, а не политическими речами, уверен политолог Андрей Колядин.

«Список тех дел, которые Овсянников еженедельно инициирует и воплощает в жизнь, кратно превосходит дела, которые делают его коллеги на других территориях, где идут выборы. Это дороги, реконструкция бассейна, новые автобусы, ремонт самых различных социальных учреждений. Все эти проекты видны жителям. Они видят, что к ним относятся с уважением, делают свои выводы», — описал социальное самочувствие в регионе эксперт. В интервью «URA.RU» Колядин подчеркнул, что статус губернатора-хозяйственника Овсянникову нужно будет подтвердить на выборах, но то, что севастопольцы уже оценили его дела, подтверждают социологи.

По данным ВЦИОМ, жители Севастополя связывают с именем Овсянникова строительство дорог и благоустройство, при этом 64% жителей города говорят о том, что довольны ситуацией в Севастополе, и напрямую ассоциируют перемены со сменой руководства города. Тем не менее эксперты также выделили рискованные компоненты имиджа: это дистанцированность главы города от населения, отсутствие независимости в принятии решений, а также статус «варяга».

Первые прямые выборы главы Севастополя состоятся 10 сентября этого года. Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя 28 июля прошлого года, сменив на этом посту Сергея Меняйло.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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