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16 мая 2017
21:28  16 мая 2017 0

«Надо полностью поменять концепцию». В Екатеринбурге обсудили идею реконструкции набережной. ФОТО

Обсуждение по набережной реки Исеть в Ельцин Центре. Екатеринбург
Проект предложили пересмотретьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошло общественное обсуждение реконструкции набережной реки Исеть, на которую планируют потратить 400 млн рублей. Участникам показали новые эскизы измененной набережной и раскрыли детали ее перевоплощения. План изменений представили специалисты консалтингового бюро «Стрелка», архитектурного бюро «Оса» и бюро «Ин.Форм». Архитекторы предложили в 2017 году обустроить участок от улицы Малышева до Куйбышева.

Представитель «Осы» Александр Самарин рассказал, что, кроме оборудованных спусков к воде, двух новых пешеходных мостов через Исеть, планируется создать озелененные холмы с декоративной подсветкой за зданием полпредства УрФО. А рядом с памятником «Битлз» архитекторы предложили организовать амфитеатр с видом на сцену на другом берегу.

Серьезные изменения запланировали архитекторы на входе со стороны Куйбышева. Здесь они предложили оборудовать новые спуски и организовать детскую площадку. Мосты через Куйбышева и Малышева создатели концепции предложили украсить подсветкой, как и «Косой дом» со зданием ГСЦИ.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Публика встретила инициативу волной вопросов и замечаний. Художница Лени Сморагдова попросила архитекторов отказаться от идеи устройства детской площадки рядом с Куйбышева из-за загазованности.

«Мне кажется, надо полностью поменять концепцию. Начать сначала. Есть много моментов в отношение которых хочется сказать… Мяу!» — сказала Сморагдова под одобрительный смех публики.

Представитель «Атомстройкомплекса» Александр Шилков упрекнул создателей концепции в неэкономичности из-за идеи строительства двух новых мостов, когда на данном отрезке набережной уже есть три моста. Самарин пояснил, что новые объекты необходимы для того, чтобы обеспечить поток пешеходов. Мосты на Куйбышева и Малышева для этих целей придется расширять, а это может обойтись дороже, чем вся реконструкция набережной.

В конце обсуждения участники мероприятия объединились в группы и нарисовали для архитекторов свои идеи по реконструкции набережной. Их в бюро пообещали учесть и передать информацию об изменениях в концепции в администрацию города.

Сергей Демин
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