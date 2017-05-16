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16 мая 2017
15 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
23:06  16 мая 2017 2

Гомосексуалистов не пускают. В Перми открылся магазин с хлебом за 750 рублей

Магазины экс-олигарха открываются по всей РоссииФото: Фейсбук Германа Стерлигова

В Перми открылся магазин с натуральными продуктами, принадлежащий одному из самых оригинальных сельхозпроизводителей России, бывшему олигарху Герману Стерлигову.

Цены в магазинах намного выше среднего, однако, по мнению производителей, это компенсируется качеством продукции, которая является свежей и полностью натуральной. Интересно, что в магазины Стерлигова, которые сейчас открываются по всей стране, строго запрещен вход лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, о чем потенциальных посетителей предупреждает надпись на табличке возле входа.

Что касается цен, то за литр молока здесь придется отдать 500 рублей, за кг масла — 2400 рублей, а за кг меда — 1600 рублей. Стоимость буханки хлеба здесь начинается от 750 рублей.

«Продуктовая блокада рвется в клочья! Крестьяне восстают из-под многовекового гнета! Люди жаждут хлеба! Человечество борется за жизнь. Крестьянские магазины Германа Стерлигова идут семимильными шагами по стране! Люди ликуют! Овациями встречают пищу! — описывает открытие своих магазинов сам Герман Стерлигов на своей страничке в Фейсбуке. — Матери плачут от счастья, отцы вдыхают надежду, дети знакомятся с жизнью! Открытие крестьянских магазинов Германа Стерлигова, как появление родника в пустыне, равнодушны только мертвые».

Лев Истомин
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