В Италии бесплатно раздают замки, но мало кто сможет себе их позволить

23:11 16 мая 2017 1

Нахаляву и уксус сладкий, но только бизнесмены, твердо стоящие на ногах, возьмут себе башни и монастыри Фото: Алена Полозова © URA.RU

Агентство госсобственности и министерства культурного наследия Италии инициировало передачу 103 исторических объектов в частные руки. Главная цель — разгрузить популярные туристические маршруты, заставив бизнесменов вкладываться в новые зоны отдыха.

Выставленные древние замки, таверны, старые поместья, монастыри и башни находятся в малоизвестных регионах страны, но рядом с ними проходят исторические и религиозные пути и веломаршруты, сообщает Medialeaks.ru.

Сообщается, что любой человек может подать заявку и получить объекты в собственность сроком до 50 лет, но с одним условием — арендатор должен облагородить местность и отреставрировать здание, в конечном итоге привлекая как можно больше туристов.

Уточняется, что министерство принимает заявки до 26 июня текущего года с четким планом развития.

В следующие два года Италия выставит на аукцион невиданной щедрости 200 исторических построек.