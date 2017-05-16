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16 мая 2017
23:11  16 мая 2017 1

В Италии бесплатно раздают замки, но мало кто сможет себе их позволить

Португалия, замок
Нахаляву и уксус сладкий, но только бизнесмены, твердо стоящие на ногах, возьмут себе башни и монастыриФото: Алена Полозова © URA.RU

Агентство госсобственности и министерства культурного наследия Италии инициировало передачу 103 исторических объектов в частные руки. Главная цель — разгрузить популярные туристические маршруты, заставив бизнесменов вкладываться в новые зоны отдыха.

Выставленные древние замки, таверны, старые поместья, монастыри и башни находятся в малоизвестных регионах страны, но рядом с ними проходят исторические и религиозные пути и веломаршруты, сообщает Medialeaks.ru.

Сообщается, что любой человек может подать заявку и получить объекты в собственность сроком до 50 лет, но с одним условием — арендатор должен облагородить местность и отреставрировать здание, в конечном итоге привлекая как можно больше туристов.

Уточняется, что министерство принимает заявки до 26 июня текущего года с четким планом развития.

В следующие два года Италия выставит на аукцион невиданной щедрости 200 исторических построек.

Семен Гринберг
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