Общество

Украина атаковала Россию почти 80 беспилотниками за ночь

06 ноября 2025 в 10:23
Фото: © URA.RU

Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали 75 украинских беспилотников. Вражеская атака была отражена ночью над рядом российских регионов. Об этом сообщает Минобороны России. До этого стало известно о самой крупной беспилотной атаке на Волгоградскую область.

