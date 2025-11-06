Украина атаковала Россию почти 80 беспилотниками за ночь
06 ноября 2025 в 10:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали 75 украинских беспилотников. Вражеская атака была отражена ночью над рядом российских регионов. Об этом сообщает Минобороны России. До этого стало известно о самой крупной беспилотной атаке на Волгоградскую область.
