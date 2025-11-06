Трамп использует поставки Tomahawk Украине как козырь в диалоге с Москвой

Поставки Tomahawk Украине как козырь для Трампа в переговорах с Россией Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине в качестве переговорного инструмента в диалоге с Москвой. Об этом заявил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар. По его мнению, эти ракеты не смогут изменить ход конфликта на Украине.

«В последние дни Пентагон дал на это зеленый свет, но президент США Дональд Трамп всегда надеется на какое-либо соглашение, особенно с Россией, и держит поставку этого оружия в качестве козыря», — отметил эксперт в беседе с РИА «Новости». Кашлылар напомнил, что администрация Трампа уже применяла экономические меры против России, включая санкции против энергетических компаний, что привело к замедлению переговорного процесса. Аналитик также выразил сомнение в эффективности поставок Tomahawk для изменения ситуации на фронте.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе сообщил, что Пентагон одобрил передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, сочтя, что это не нанесет ущерба американским запасам вооружений. Окончательное решение по поставке зависит от президента США.

Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ Москвы в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это заявление красноречивым и исчерпывающим.