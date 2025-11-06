Массовые задержки рейсов начались в аэропорту Уфы

Проблемы с прилетами начались в ночь с 5 на 6 ноября Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Уфы зафиксированы массовые задержки авиарейсов, которые начались в ночь с 5 на 6 ноября и продолжаются в течение дня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

В ночное время наиболее серьезные задержки коснулись международных туристических направлений. Задержаны вылеты в Шарм-эль-Шейх, Анталью, Шарджу, Дубай и Наманган. Серьезные задержки коснулись и внутрироссийских рейсов. Не смогли вовремя вылететь самолеты в Екатеринбург, Талакан, Мирный и Когалым. В течение дня 6 ноября продолжаются проблемы с вылетами в Екатеринбург. Задержаны вылеты в Сургут, Краснодар и Москву.

Проблемы с прилетами начались также в ночь с 5 на 6 ноября. Задержаны прилеты из Ханты-Мансийска, Москвы и Намангана. В течение дня 6 ноября список задержанных прилетов значительно расширился. Ожидается задержка прилета из Шарм-эль-Шейха через Екатеринбург. Задержаны прилеты из сибирских городов: Омска, Нового Уренгоя, Сургута и Салехарда. Продолжаются проблемы с прилетами из Москвы и северных регионов, включая Талакан.

Продолжение после рекламы