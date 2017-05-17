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17 мая 2017
16 мая 2017
01:17  17 мая 2017 0

В центре Москвы обнаружили кладбище XVII века

Под асфальтом скрывались древний некрополь и остатки фундамента взорванного храмаФото: официальный сайт мэра Москвы

Захоронение XVII века и руины основания церкви Спаса Преображения в Пушкарях обнаружены на Сретенке в Москве при замене коммуникаций.

Рядом с фундаментом церкви найдены каменные надгробия. На одном имеется орнамент в виде ленты. По данным официального сайта мэра Москвы, в этом месте с XVII века располагался храмовый некрополь.

Церковь Спаса Преображения в Пушкарях была построена в 1681 году. Через 80 лет была проведена крупная перестройка храма — к нему добавился южный придел, а колокольня стала выше на два яруса. В 1935 году церковь взорвали, а на ее месте построили школу. Фундамент строения и некрополь возле храма оказались практически разрушены. Лишь в 1998 году при строительстве нового здания школы археологи обнаружили следы некрополя, а также человеческие останки, которые были перезахоронены.

Нынешняя находка является еще одной частью утраченного некрополя. В траншее были найдены разрозненные человеческие останки. Все они описаны специалистами. В ближайшее время все они будут перезахоронены, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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