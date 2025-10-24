Пенсионерам рассказали, что нужно успеть сделать до 1 ноября: инструкция по получению льгот и выплат

Пенсионеры получат ноябрьские выплаты досрочно из-за праздников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В преддверии ноябрьских праздников часть российских пенсионеров получит ноябрьские выплаты раньше установленного срока. Как уточнили в Соцфонде, досрочное зачисление коснется тех, кто получает пенсию через банковские организации.

Кроме того, пенсионерам напомнили о необходимости своевременно подавать заявления на получение положенных льгот. Для оформления налоговых послаблений и субсидий требуется предоставить документы в установленные сроки, в противном случае существует риск временной утраты права на эти меры поддержки. Подробнее о выплатах и льготах — в материале URA.RU.

Ранние выплаты

«Досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты уже 1 ноября. Выплаты получат те, кому средства обычно приходят 3 и 4 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», — пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В Соцфонде уточнили, что досрочное перечисление распространяется на все виды пенсий — страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Сопутствующие социальные выплаты также поступят на счета автоматически без дополнительных заявлений.

Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», будут обслуживаться по обычному графику с 3 по 25 ноября. В отдельных сельских поселениях доставка почтальонами может начаться уже 1 ноября.

Как не остаться без льгот

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила, что пенсионеры рискуют утратить право на ряд льгот при несвоевременной подаче соответствующих заявлений. Для получения налоговых послаблений и субсидий необходимо соблюдать установленные сроки оформления документов.

«Для того, чтобы набор социальных услуг оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 рублей в месяц), необходимо подать соответствующее заявление», — подчеркнула эксперт. Она напомнила, что федеральные льготники имеют право на лекарственное обеспечение, бесплатный проезд к месту лечения и санаторно-курортные услуги.

Среди других доступных мер поддержки — освобождение от налога на имущество по одному объекту недвижимости, для чего требуется до 1 ноября 2025 года подать заявление в ФНС. Граждане старше 70 лет также могут получить субсидию на компенсацию взносов за капитальный ремонт.

Какие виды помощи предусматриваются

Федеральный уровень

Федеральные льготники имеют право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг, включающий лекарственное обеспечение, проезд к месту лечения и санаторно-курортное обслуживание. Финансист Финогенова пояснила, что для получения денежного эквивалента набора социальных услуг в размере 1728 рублей в месяц в 2025 году необходимо подать соответствующее заявление.

Пенсионеры могут быть освобождены от уплаты налога на имущество по одному объекту недвижимости. Для выбора льготного объекта требуется подать заявление в ФНС до 1 ноября, при отсутствии заявления льгота будет автоматически применена к наиболее дорогостоящему объекту. Также сообщается, что граждане старше 70 лет имеют право на компенсацию взносов на капитальный ремонт: 50% после 70 лет и полное возмещение после 80 лет. Условиями для получения являются отсутствие трудоустройства и проживание с нетрудоспособными родственниками, при этом необходимо предоставить подтверждающие документы об оплате взносов.

Региональный уровень

Малообеспеченные пенсионеры могут претендовать на региональные субсидии для компенсации расходов на ЖКУ. Право на выплату возникает, если доля затрат на коммунальные услуги превышает установленный в регионе норматив — при федеральном лимите в 22%, в Москве он составляет 10%, а в Санкт-Петербурге 14%.