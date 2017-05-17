{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
16 мая 2017
03:51  17 мая 2017 0

В загсах запретили живую музыку и фуршеты

Клипарт, разное. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
Дворцы бракосочетаний полностью отказались от услуг индивидуальных предпринимателейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодожены, регистрирующие отношения в загсах Москвы, больше не могут рассчитывать на живую музыку, фуршеты с шампанским и фотовидеосъемку. Дополнительные платные услуги, которые оказывали индивидуальные предприниматели, теперь под запретом.

До конца мая все загсы столицы должны оснастить музыкальными центрами — они заменят музыкантов. Фонограммы будет ставить ведущие церемоний бракосочетания. Такое музыкальное сопровождение будет бесплатным, а приводить музыкантов с собой молодоженам не разрешается.

Новые правила бракосочетания указаны в специальной памятке для молодоженов, сообщают «Известия». В ней также оговаривается, что о фотовидеосъемке брачующиеся должны позаботиться сами: загс такой услуги предоставлять больше не будет.

Кроме того, в памятке обозначен дресс-код для молодоженов: запрещено сочетаться браком в шортах, майках и рваных джинсах. Попали под запрет и спиртные напитки, а также «битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами и т. п.». Последняя мера объясняется тем, что «это приводит к травмам, сбору попрошаек и лиц без определенного места жительства, зачастую с открытыми формами инфекционных заболеваний», пишет издание.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров