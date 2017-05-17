В загсах запретили живую музыку и фуршеты

03:51 17 мая 2017 0

Дворцы бракосочетаний полностью отказались от услуг индивидуальных предпринимателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодожены, регистрирующие отношения в загсах Москвы, больше не могут рассчитывать на живую музыку, фуршеты с шампанским и фотовидеосъемку. Дополнительные платные услуги, которые оказывали индивидуальные предприниматели, теперь под запретом.

До конца мая все загсы столицы должны оснастить музыкальными центрами — они заменят музыкантов. Фонограммы будет ставить ведущие церемоний бракосочетания. Такое музыкальное сопровождение будет бесплатным, а приводить музыкантов с собой молодоженам не разрешается.

Новые правила бракосочетания указаны в специальной памятке для молодоженов, сообщают «Известия». В ней также оговаривается, что о фотовидеосъемке брачующиеся должны позаботиться сами: загс такой услуги предоставлять больше не будет.

Кроме того, в памятке обозначен дресс-код для молодоженов: запрещено сочетаться браком в шортах, майках и рваных джинсах. Попали под запрет и спиртные напитки, а также «битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами и т. п.». Последняя мера объясняется тем, что «это приводит к травмам, сбору попрошаек и лиц без определенного места жительства, зачастую с открытыми формами инфекционных заболеваний», пишет издание.