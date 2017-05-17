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17 мая 2017
16 мая 2017
04:54  17 мая 2017 0

Марию Шарапову не пустили на Roland Garros

Российская теннисистка не смогла квалифицироваться на турнир в Париже и не получила wild cardФото: Википедия

Мария Шарапова не примет участие в открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros в Париже. Организаторы не предоставили российской теннисистке wild card.

«Жаль, что Мария не выступит на „Ролан Гаррос“, жаль ее болельщиков, но мы можем давать „уайлд-кард“ теннисистам, возвращающимся после травм, но не после допинговой дисквалификации. Мы должны уважать дух честной игры. Мы будем рады видеть ее на „Ролан Гаррос“, когда она попадет на турнир по рейтингу», — цитирует президента Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли «Газета.ру».

Шарапову дисквалифицировали за употребление мельдония. Вынужденный перерыв в спортивной карьере теннисистки закончился 26 апреля. Мария выступила на турнире в Штудгарте, но дошла только до полуфинала, уступив Кристине Младенович. Чтобы получить право участвовать в Roland Garros, ей необходимо было дойти до финала.

Сейчас Шарапова занимает 211-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На Roland Garros она побеждала дважды — в 2012 и 2014 году. В этом году открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 22 мая по 11 июня.

Между тем, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что организаторы Roland Garros поступили неправильно, не предоставив Шараповой возможности выступить в турнире.

«Шарапова дважды выигрывала этот турнир, спортсменка с безупречной репутацией, она является примером для подражания для многих спортсменов», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Президент Федерации тенниса России отметил также: то, что произошло с Марией, — «не ее вина, а скорее ошибка ее менеджмента».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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