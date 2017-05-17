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17 мая 2017
16 мая 2017
05:21  17 мая 2017 0

Украинцы готовы выйти на майдан из-за запрета соцсетей

Соцсети. Екатеринбург, ВКонтакте, социальные сети, Facebook, инстаграм, instagram, ярлык, фэйсбук
Порошенко запретил российские соцсети и поисковики из-за "угрозs безопасности страны"Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Украинские активисты готовят протесты против запрета в стране российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Решение о запрете соцсетей, а также поисковиков «Яндекс» и Mail.ru принял президент Украины Петр Порошенко.

При этом, как отмечают «Известия», под запрет попали еще 468 организаций — из-за якобы «гибридной войны» и угроз безопасности, а это может отрицательно сказаться на экономике страны.

«Пострадает государство, которое потеряло налоги от компаний. Пострадают SMM-агентства, ведь уже сегодня многие заказчики начали сокращать бюджет на продвижение в социальных сетях. Пострадают обычные компании, которые развивались в „ВКонтакте“, они потеряли огромный рынок влияния», — сообщил изданию гендиректор украинского SMM-агентства Z-EFIR Валерий Шелупец.

В воскресенье, 21 мая на майдан с требованием отмены этого запрета выйдет группа активистов.

Как отмечают эксперты «Известий», смысла в блокировке российских соцсетей — остаются Facebook и другие социальные сети, в которых, как правило, информация дублируется.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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