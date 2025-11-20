Логотип РИА URA.RU
ВСУ потеряли сотни бойцов и танк за сутки

В зоне действий «Востока» за сутки ВСУ потеряли 250 военнослужащих и танк
20 ноября 2025 в 14:45
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За прошедшие сутки в зоне действий подразделений «Востока» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 250 военнослужащих и один танк. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России.

«ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк [в зоне действий подразделений „Востока“]», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Помимо этого, украинские военные потеряли семь автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы. В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли урон формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в нескольких населенных пунктах. Среди них — Великомихайловка и Покровское (Днепропетровская область), а также Гуляйполе, Яблоково и Доброполье (Запорожская область).

Ранее стало известно, что бойцы подразделения «Восток» успешно развивают наступление, проникая вглубь оборонительных линий противника. В результате проведенных операций под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Веселое, расположенный в Запорожской области.

