ВСУ потеряли сотни бойцов и танк за сутки
Украинское командование потеряло 250 солдат ВСУ в зоне действий подразделений «Востока»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За прошедшие сутки в зоне действий подразделений «Востока» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 250 военнослужащих и один танк. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России.
«ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк [в зоне действий подразделений „Востока“]», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Помимо этого, украинские военные потеряли семь автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы. В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли урон формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в нескольких населенных пунктах. Среди них — Великомихайловка и Покровское (Днепропетровская область), а также Гуляйполе, Яблоково и Доброполье (Запорожская область).
Ранее стало известно, что бойцы подразделения «Восток» успешно развивают наступление, проникая вглубь оборонительных линий противника. В результате проведенных операций под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Веселое, расположенный в Запорожской области.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
