В Петербурге накрыли порностудию, в которой снимали годовалых детей: что известно

В Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей за изготовление и распространение порнографии с участием несовершеннолетних, причем журналистам подтвердили, что эксплуатировали именно годовалых детей. Что известно о новом громком деле в Петербурге — в материале URA.RU.

Контент для педофилов в открытом доступе

В ноябре 2025 года полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин, которые организовали целую порностудию с участием детей от одного до двух лет. На этой студии создавался так называемый эротический контент, в основном — фотографии. Затем этик кадры размещались в интернете, причем не только в даркнете, но и открыто в соцсетях. Об этом журналистам «Ленты.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и области.

Фотографии с детьми также размещались и за рубежом. Предполагается, что фото публиковались в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Порностудия могла работать с 2015 года

По факту происшествия в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетнего. Уголовное дело возбуждено 20 ноября 2025 года. Причем отмечается, что студия могла действовать с 2015 года.

Другие подробности дела

Выяснилось, что один из подозреваемых до момента своего задержания продолжал хранить фотографии в соцсетях в открытом доступе. «Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщает следственный отдел по Петербургу. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены мобильные телефоны и другие средства связи с порнографическими материалами. Расследование продолжается.