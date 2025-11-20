В РФ готовят план на случай хищения Евросоюзом активов России
Депутаты ГД обратились к Мишустину и ЦБ РФ с предложением разработать план ответных мер на действия ЕС в случае хищения российских активов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Госдума (ГД) единогласно поддержала обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать план ответных мер в случае, если Евросоюз (ЕС) примет решение о хищении российских активов. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания в ГД.
Авторы документа отмечают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС рассмотреть возможность предоставления Украине «репарационного кредита» с использованием заблокированных суверенных активов Российской Федерации. Речь идет о средствах Центробанка РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель планирует использовать их в качестве обеспечения по кредиту для Киева.
«Государственная Дума обратилась к Председателю Правительства РФ [Михаилу Мишустину] с предложением заблаговременной подготовки Правительством совместно с Центральным банком РФ плана ответных действий Российской Федерации в случае принятия Европейским союзом этого решения», — сказано в обращении. Оно было озвучено в ходе пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте ГД.
Депутаты ГД отмечают, что обсуждение и реализация подобных незаконных действий со стороны Евросоюза наносят ущерб репутации ЕС как юрисдикции и эмитента одной из резервных валют. Кроме того, это способствует снижению уровня доверия к западным институтам.
«Любые посягательства в отношении российских активов должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ, начиная с предъявления исков о возмещении ущерба — с требованием ареста имущества как обеспечительной меры — к Euroclear и Бельгии. <...> В качестве источника компенсации ущерба также могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств», — говорится в сообщении авторов документа.
Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что разногласия среди европейских лидеров, замедляющие процесс принятия решений, обусловлены их нежеланием нести ответственность за последствия конфискации российских активов. Эксперт отмечает, что внимание многих политиков европейских стран в большей степени сосредоточено на поддержке Украины, а не на интересах собственных государств, приводит его слова RT.
