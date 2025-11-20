В РФ готовят план на случай хищения Евросоюзом активов России

Депутаты ГД обратились к Мишустину и ЦБ РФ с предложением разработать план ответных мер на действия ЕС в случае хищения российских активов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

﻿﻿Госдума (ГД) единогласно поддержала обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать план ответных мер в случае, если Евросоюз (ЕС) примет решение о хищении российских активов.﻿﻿﻿﻿ Об этом стало известно в ходе пленарного заседания в ГД.

Авторы документа отмечают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС рассмотреть возможность предоставления Украине «репарационного кредита» с использованием заблокированных суверенных активов Российской Федерации. Речь идет о средствах Центробанка РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель планирует использовать их в качестве обеспечения по кредиту для Киева.

«Государственная Дума обратилась к Председателю Правительства РФ [Михаилу Мишустину] с предложением заблаговременной подготовки Правительством совместно с Центральным банком РФ плана ответных действий Российской Федерации в случае принятия Европейским союзом этого решения», — сказано в обращении. Оно было озвучено в ходе пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте ГД.

Депутаты ГД отмечают, что обсуждение и реализация подобных незаконных действий со стороны Евросоюза наносят ущерб репутации ЕС как юрисдикции и эмитента одной из резервных валют. Кроме того, это способствует снижению уровня доверия к западным институтам.

«Любые посягательства в отношении российских активов должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ, начиная с предъявления исков о возмещении ущерба — с требованием ареста имущества как обеспечительной меры — к Euroclear и Бельгии. <...> В качестве источника компенсации ущерба также могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств», — говорится в сообщении авторов документа.