Песков ответил, пользуется ли Путин искусственным интеллектом

Президент России Владимир Путин не пользуется искусственным интеллектом (ИИ) в своей работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сам не пользуется в совей работе искусственным интеллектом», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Хотя президент не использует ИИ лично, технологии применяются для обеспечения его деятельности. Это касается подготовки к таким мероприятиям, как «Прямая линия», а также обработки обращений граждан.