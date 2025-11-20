Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Песков ответил, пользуется ли Путин искусственным интеллектом

Песков: президент не пользуется ИИ в своей работе
20 ноября 2025 в 15:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам Пескова, ИИ позволяет более эффективно обрабатывать поступающие запросы

По словам Пескова, ИИ позволяет более эффективно обрабатывать поступающие запросы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин не пользуется искусственным интеллектом (ИИ) в своей работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сам не пользуется в совей работе искусственным интеллектом», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Хотя президент не использует ИИ лично, технологии применяются для обеспечения его деятельности. Это касается подготовки к таким мероприятиям, как «Прямая линия», а также обработки обращений граждан.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал