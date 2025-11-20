Песков ответил, пользуется ли Путин искусственным интеллектом
По словам Пескова, ИИ позволяет более эффективно обрабатывать поступающие запросы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин не пользуется искусственным интеллектом (ИИ) в своей работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент сам не пользуется в совей работе искусственным интеллектом», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Хотя президент не использует ИИ лично, технологии применяются для обеспечения его деятельности. Это касается подготовки к таким мероприятиям, как «Прямая линия», а также обработки обращений граждан.
