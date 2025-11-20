Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В Кремле не поняли, почему глава Airbus озаботился ядерным оружием

Песков: заявление главы Airbus о ядерном оружии в Европе провокационно
20 ноября 2025 в 15:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков прокомментировал заявление главы Airbus про Калининград

Песков прокомментировал заявление главы Airbus про Калининград

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявление главы совета директоров Airbus Рене Обермана о необходимости размещения тактического ядерного оружия в Европе — провокация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«А почему он занимается ядерным оружием? То, что все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность в своих подходах, — это очевидно. Некоторые допускают такие провокационные заявления. К этому относимся негативно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Калининградская область является неотъемлемой частью РФ. Государство предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности в настоящее время и в будущем.

Продолжение после рекламы

Ранее Оберман заявил, что в Европе необходимо разместить тактическое ядерное оружие. По его мнению, это поможет выработать единую стратегию сдерживания в ответ на «угрозы со стороны России». Он отдельно отметил опасность оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области и у Белоруссии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал