В Кремле не поняли, почему глава Airbus озаботился ядерным оружием
Песков прокомментировал заявление главы Airbus про Калининград
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заявление главы совета директоров Airbus Рене Обермана о необходимости размещения тактического ядерного оружия в Европе — провокация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«А почему он занимается ядерным оружием? То, что все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность в своих подходах, — это очевидно. Некоторые допускают такие провокационные заявления. К этому относимся негативно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Калининградская область является неотъемлемой частью РФ. Государство предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности в настоящее время и в будущем.
Ранее Оберман заявил, что в Европе необходимо разместить тактическое ядерное оружие. По его мнению, это поможет выработать единую стратегию сдерживания в ответ на «угрозы со стороны России». Он отдельно отметил опасность оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области и у Белоруссии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.