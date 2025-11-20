В Кремле не поняли, почему глава Airbus озаботился ядерным оружием

Песков прокомментировал заявление главы Airbus про Калининград Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявление главы совета директоров Airbus Рене Обермана о необходимости размещения тактического ядерного оружия в Европе — провокация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«А почему он занимается ядерным оружием? То, что все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность в своих подходах, — это очевидно. Некоторые допускают такие провокационные заявления. К этому относимся негативно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Калининградская область является неотъемлемой частью РФ. Государство предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности в настоящее время и в будущем.

