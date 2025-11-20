Лукашенко анонсировал переговоры с США
Белорусский лидер анонсировал переговоры с США и большую зарубежную поездку
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о предстоящих переговорах с американскими партнерами в декабре и масштабной зарубежной командировке по странам Юга. Об этом он заявил на совещании с главой своей администрации Дмитрием Крутым.
«Конец года будет очень сложным и тяжелым. Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся. Поэтому график работы чтобы был четко выверен», — поручил Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства отметил, что его ждет «очень большая командировка» по Югу планеты, в которую войдут, в частности, Мьянма, Оман и Алжир. Кроме того, белорусский лидер подтвердил свои планы принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет в Кыргызстане.
В декабре ожидаются переговоры Беларуси с американскими партнерами, среди тем для обсуждения — проблемы на белорусско-литовской границе, в частности задержка эвакуации большегрузов. Кроме переговоров, Александр Лукашенко планирует масштабную командировку в Мьянму, Оман, Алжир и участие в саммите ОДКБ в Кыргызстане.
