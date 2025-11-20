Лукашенко анонсировал переговоры с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о предстоящих переговорах с американскими партнерами в декабре и масштабной зарубежной командировке по странам Юга. Об этом он заявил на совещании с главой своей администрации Дмитрием Крутым.

«Конец года будет очень сложным и тяжелым. Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся. Поэтому график работы чтобы был четко выверен», — поручил Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства отметил, что его ждет «очень большая командировка» по Югу планеты, в которую войдут, в частности, Мьянма, Оман и Алжир. Кроме того, белорусский лидер подтвердил свои планы принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет в Кыргызстане.