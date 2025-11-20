Слуцкий: в ближайшие два дня будет понятно, готова ли Украина к переговорам

«В ближайшие один-два дня будет понятно, готова ли Украина к мирным переговорам», — сказал Слуцкий в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, главное, чтобы украинская делегация подошла к переговорам со всей серьезностью и ответственностью, а не так, как это было в 2022 году. Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для диалога, но переговоры должны быть нацелены на достижение конкретных результатов. Слуцкий считает, что сейчас открылось «удобное окно возможностей» для начала переговоров.