Слуцкий: в ближайшие два дня будет понятно, готова ли Украина к переговорам
Слуцкий считает, что сейчас открылось удобное окно возможностей для начала переговоров
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ближайшие один-два дня станет понятно, готова ли Украина к переговорам. Об этом заявил депутат Леонид Слуцкий.
«В ближайшие один-два дня будет понятно, готова ли Украина к мирным переговорам», — сказал Слуцкий в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, главное, чтобы украинская делегация подошла к переговорам со всей серьезностью и ответственностью, а не так, как это было в 2022 году. Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для диалога, но переговоры должны быть нацелены на достижение конкретных результатов. Слуцкий считает, что сейчас открылось «удобное окно возможностей» для начала переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако приостановка переговорного процесса произошла по причине позиции Киева. По словам Пескова, киевский режим не проявляет желания продолжать диалог.
Материал из сюжета:Мирные переговоры между Россией и Украиной
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.